إصابة 20 شخصا في هجوم بقندهار وحركة "طالبان" تعلن مسؤوليتها

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الأفغانية بإصابة 20 شخصا في هجوم على محيط لقيادة الشرطة في ولاية قندهار جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن حركة "طالبان" تنبت الهجوم.