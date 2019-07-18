الليرة التركية ترتفع بعد قول ترامب إن أمريكا لا تدرس فرض عقوبات على تركيا

ارتفعت الليرة التركية بعد ظهر اليوم، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تدرس حاليا فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي من روسيا.

واستقرت الليرة في وقت سابق من اليوم متجاهلة قرار الولايات المتحدة استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلة "إف-35" بعد أن بدأت بتسلم منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الأسبوع الماضي.

وصعدت الليرة لفترة وجيزة إلى 5.6140 مقابل الدولار عقب تعليقات ترامب قبل أن تتراجع إلى 5.6350 في أواخر جلسة التداول، لكنها تبقى مرتفعة 0.85 بالمئة عن مستوى الإغلاق يوم الأربعاء البالغ 5.6840 .

وتضررت العملة التركية هذا العام من تهديدات واشنطن بأنها ستفرض عقوبات على شريكتها في حلف شمال الأطلسي إذا مضت قدما في شراء منظومة الصواريخ الروسية، كما نقلت وكالة "رويترز".

ويركز المستثمرون في تركيا الآن على تخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة المرتفعة، محافظ البنك المركزي قائلا إنه فشل في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة.