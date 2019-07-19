ظريف من كاركاس: سنلتقي مع المسؤولين الفنزويليين لبحث سبل مساعدة إيران لفنزويلا

صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، عقب وصوله إلى العاصمة الفنزويلية، كاركاس، بأنه سوف يلتقى مع المسؤولين الفنزويليين لبحث سبل مساعدة إيران لفنزويلا من أجل عودة الهدوء إلى هذا البلد.

طهران - سبوتنيك. نقل التلفزيون الإيراني عن الوزير الإيراني لدى وصوله إلى العاصمة الفنزويلية كاركاس للمشاركة في اجتماع دول عدم الانحياز الذي تترأسه فنزويلا قوله "سوف نلتقي مع المسؤولين الفنزويليين لبحث سبل مساعدة إيران لفنزويلا من أجل عودة الهدوء إلى هذا البلد، وسوف نبحث العلاقات الاقتصادية المشتركة التي نعتبرها جيدة في الوقت الحالي".

وحول زيارته إلى نيكاراغوا وبوليفيا قال ظريف: سوف نبحث العلاقات التجارية والسياسية مع المسؤولين في هذه الدول، ولدينا أصدقاء جيدون في أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية ولدينا علاقات سياسية جيدة في السنوات الماضية".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن لدى إيران مشاريع مختلفة في بوليفيا تنجز في الوقت الحالي وستعود فائدتها على الشعب البوليفي، وسوف التقي برئيس بوليفيا والمسؤولين في هذا البلد وسوف نبحث التعاون بين إيران وبوليفيا.

وبينما تقوم الولايات المتحدة بترويج سياستها في أمريكا اللاتينية وتتدخل في شؤون هذه البلدان، يجب إثر ذلك أن يتشكل حلف من الدول المستقلة للوقوف بوجه هذه السياسية الأمريكية.