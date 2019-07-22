صحيفة: نساء يواجهن التفرقة داخل الجيش الإسرائيلي 

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن الشباب والفتيات لا يتمتعون بذات الدعم داخل الجيش الإسرائيلي، مضيفة "حتى الفتيات أنفسهن يواجهن تفرقة بين المتدينات وغير المتدينات".
يقول المحامي آمون لورش، الذي يعد العريضة، إنها تطالب بالمساواة بين الفتيان والفتيات في حجم الميزانية المخصصة لإعدادهم للحياة العسكرية، بغض النظر عن جنس أي منهم.
وتقول الصحيفة "رغم صدور حكم قضائي منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن وزارة التعليم لم تقدم ميزانية عادلة للمدارس الدينية لإعداد الفتيات للحياة العسكرية".
ولفتت الصحيفة إلى أن وزير التعليم الإسرائيلي رافي بيريتز سوف يعقد اجتماعا مع المسؤولين في وزارته لبحث هذا الأمر في الأيام المقبلة.
وأضافت "النساء المتدينات يجب أن ينلن أفضل دعم ممكن داخل الجيش الإسرائيلي".
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