صحيفة: نساء يواجهن التفرقة داخل الجيش الإسرائيلي 

يحصل الشباب المتدينون بدعم وإعداد داخل الجيش الإسرائيلي، أكبر من الذي تحصل عليه الفتيات المتدينات، بحسب تقارير صحفية.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن الشباب والفتيات لا يتمتعون بذات الدعم داخل الجيش الإسرائيلي، مضيفة "حتى الفتيات أنفسهن يواجهن تفرقة بين المتدينات وغير المتدينات".

وقالت الصحيفة، إنه تم توقيع عريضة تطالب وزارات التعليم، والدفاع والعدالة الاجتماعية، بمنح الفتيات والفتيان في المدارس الدينية ذات القدر من الإعداد للخدمة العسكرية ، الذي يحصل عليه أقرانهم في المدارس غير الدينية.

يقول المحامي آمون لورش، الذي يعد العريضة، إنها تطالب بالمساواة بين الفتيان والفتيات في حجم الميزانية المخصصة لإعدادهم للحياة العسكرية، بغض النظر عن جنس أي منهم.

وتقول الصحيفة "رغم صدور حكم قضائي منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن وزارة التعليم لم تقدم ميزانية عادلة للمدارس الدينية لإعداد الفتيات للحياة العسكرية".

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير التعليم الإسرائيلي رافي بيريتز سوف يعقد اجتماعا مع المسؤولين في وزارته لبحث هذا الأمر في الأيام المقبلة.

وأضافت "النساء المتدينات يجب أن ينلن أفضل دعم ممكن داخل الجيش الإسرائيلي".