دراسة حديثة تكشف طريقة لتفادي مرض السكري

نشرت وكالة "سي إن إن" نقلا عن مجلة "جاما" الطببة، أن الاعتماد على نظام غذائي يتركز على الأطعة الصحية النباتية مثل الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، بدلا من النشويات والسكريات يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وقال الدكتور كي صن، أستاذ مشارك في قسم التغذية بجامعة هارفارد تي. إتش"وجدنا أن تناول الوجبات الغذائية النباتية يرتبط ، في المتوسط ، بنسبة 23 ٪ في خطر الإصابة بمرض السكري".

وأضاف "لقد أظهرنا أيضا أن الأفراد الذين تناولوا نسخة صحية من النظام الغذائي النباتي من خلال التأكيد على تناول الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقول ، وتقليل تناول المشروبات المحلاة بالسكر والكربوهيدرات المكررة تخفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إلى 30 ٪ ".

لقد عرف الأطباء منذ فترة طويلة أن اتباع نظام غذائي صحي، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحفاظ على وزن صحي وعدم التدخين تعد من بين وسائل منع أو تأخير ظهور مرض السكري من النوع الثاني.

أكثر من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة ، أو حوالي 1 من كل 10 ، يعانون من مرض السكري وما يصل إلى 95 ٪ منهم يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

على مستوى العالم ، يتزايد مرض السكري - فقد ارتفع عدد الأشخاص المصابين بمرض السكري من 108 ملايين في عام 1980 إلى 422 مليون في عام 2014 ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.