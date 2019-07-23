عراقجي: إيران ستؤمن مضيق هرمز

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.
وقال عراقجي لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان "إيران ستبذل كل ما بوسعها لتأمين المنطقة، لا سيما مضيق هرمز"، مضيفا "لن تسمح بأي اضطراب في الملاحة في هذه المنطقة الحساسة".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، في وقت سابق اليوم، توجه عراقجي إلى باريس حاملا معه رسالة خطية من الرئيس روحاني إلى نظيره الفرنسي ماكرون، بحسب وكالة "إرنا".
وأضاف "مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، توجه إلى باريس بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية الإيرانية".
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