عراقجي: إيران ستؤمن مضيق هرمز

قال نائب وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، إن طهران ستؤمن مضيق هرمز، مضيفا "لن تسمح إيران بأي اضطراب في الملاحة في الممر المائي الحيوي".

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.

ولفتت الوكالة إلى أن عراقجي، أدلى بتلك التصريحات، خلال زيارة لباريس، مشيرة إلى قوله "إن إيران ستؤمن مضيق هرمز ولن تسمح بأي اضطراب في الملاحة في الممر المائي الحيوي".

وقال عراقجي لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان "إيران ستبذل كل ما بوسعها لتأمين المنطقة، لا سيما مضيق هرمز"، مضيفا "لن تسمح بأي اضطراب في الملاحة في هذه المنطقة الحساسة".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، في وقت سابق اليوم، توجه عراقجي إلى باريس حاملا معه رسالة خطية من الرئيس روحاني إلى نظيره الفرنسي ماكرون، بحسب وكالة "إرنا".

وأضاف "مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، توجه إلى باريس بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية الإيرانية".