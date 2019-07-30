الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال في النزاعات بشكل لم يسبق له مثيل

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد القتلى المدنيين والأطفال في النزاعات المسلحة ارتفع بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.

موسكو – سبوتنيك. وقالت الأمم المتحدة في تقرير إن، "حالات القتل والتشويه المؤكدة للأطفال في جميع أنحاء العالم وصلت إلى مستوى قياسيًا"، منذ إنشاء آلية المراقبة بهذا الصدد.

وأفاد التقرير بأن، "عدد الإصابات والضحايا من الأطفال في أفغانستان بلغ 3062 قاصراً، وهذا الرقم يعتبر الأعلى".

يقولون ستفهم عندما تكبر... أنت مجرد طفل!



هؤلاء الأطفال اتخذوا موقفاً، وطالبوا بحقوقهم، ويقودون الطريق من أجل 🌎 يستحقونه



30 عاما على اعتماد حقوق الطفل.. #لكل_طفل pic.twitter.com/IRCtFnCBy8 — الأمم المتحدة (@UNarabic) July 29, 2019

وأشار التقرير إلى أن سوريا احتلت المركز الثاني، حيث وصل عدد الضحايا والمتضررين من الأطفال إلى 1854، وفي اليمن 1689 طفلاً.

وأكد التقرير أن الصومال لا يزال البلد الذي يتمتع بأعلى مستوى بمشاركة الأطفال في الصراع المسلح، فقد شارك 2300 طفلاً في النزاع المسلح في عام 2018، وفي نيجيريا 1947 قاصراً.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه تم تسجيل في العام الماضي 933 حالة اعتداء جنسي على الأطفال، منها 331 في الصومال و277 حالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية .

وكشف التقرير عن اختطاف نحو 2490 طفلاً العام الماضي، منهم 1609 طفلاً في الصومال و367 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، و180 في نيجيريا، و 109 في جنوب السودان، و69 في سوريا ، و62 في جمهورية إفريقيا الوسطى، و22 في السودان، و13 في الفلبين.