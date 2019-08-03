مادورو يقول إنه "ينكر" بيان ترامب بشأن الحصار المحتمل لفنزويلا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، إنه يرفض بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حصار محتمل على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، مضيفا أن بحارها ستبقى "حرة ومستقلة".