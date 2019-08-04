بومبيو واثق للغاية من بناء تحالف بحري في الخليج

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج".

وقال بومبيو، خلال زيارة له ووزير الدفاع مارك إسبر إلى أستراليا اليوم الأحد، إنه "واثق للغاية في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج، على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والآسيويين"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تعتزم تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في منطقة الخليج، وخاصة في مضيقي هرمز وباب المندب، كما شددت بريطانيا على ضرورة تشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة في الخليج، عقب احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية الشهر الماضي، واعتداءات أخرى استهدفت ناقلات نفط قرب المياه الإيرانية.