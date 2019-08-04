مسؤول إيراني يتحدث عن توازن جديد بعد إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة

أعلن مساعد الشؤون السياسية لمكتب الشؤون العقائدية والسياسية للقائد العام للقوات المسلحة رسول سنائي راد أن إيران استطاعت من خلال إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة الانتقال من مرحلة الردع إلى توازن جديد

وقال سنائي راد خلال ملتقى تبيين الخطوة الثانية للثورة الإسلامية والذي عقد في مدينة بيرجند (شرق إيران) إن المقاومة القائمة على المنطق هي السبيل لسد الطريق أمام العدو.

وأضاف "المقاومة النشطة المنبثقة من الوعي والإبداع المشفوع بالمنطق في مواجهة العدو من شانها رد الأعداء".

وتابع سنائي راد "لقد نجحنا في صناعة الصواريخ الدقيقة في ظل ظروف الحظر واستطعنا بإسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة الانتقال من مرحلة الردع إلى توازن جديد". كما نقلت وكالة "فارس".

ونوه سنائي راد إلى أن تكثيف الضغط والتهديد بالحرب هو أحد إستراتيجيات أعداء الثورة الإسلامية، حيث بإمكان مقاومتنا الفاعلة أن تطمئن الشعب بأن الحرب لن تقع وأن تدفع العدو أيضا إلى التخبط .

وقال إن التمسك بمحور الولاية ووحدة الصف داخل المجتمع بإمكانه أن يكون السبيل لمواجهة العدو في ظل الظروف الراهنة للبلاد، مشددا على أن تعزيز قوة الردع وإحباط الحرب النفسية الإعلامية وإرضاء الناس عبر تقديم الخدمات الصادقة لهم، هي أهم الطرق لمواجهة العدو.