وزير الدفاع الإيراني: أمريكا ليست أهلا لأي منطق عبر هذا الإجراء

أدان وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، الحظر الأمريكي على وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قائلا، إن "الأمريكيين أثبتوا أنهم ليسوا أهلاً لأي منطق عبر هذا الإجراء".

وقال حاتمي، إن "نظام أمريكا الديكتاتوري أثبت عدم صدقه في الإصرار على المفاوضات مع إيران من دون شروط مسبقة، من خلال حظر وزير خارجية إيران وكبار مسؤوليها، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

واعتبر العميد حاتمي أن "هذه السلوكيات الأمريكية الطفولية والمنفعلة ناجمة عن عجز أمريكا ودليلا على تراجع قوتها"، قائلا، إن "الأمريكان كانوا في السابق يدعون أنهم يحددون مصير العالم واليوم بلغ بهم العجز درجة أن يمنعوا وزير خارجية شرعي لدولة كبيرة من الدخول إلى الأمم المتحدة والافتخار بذلك العمل".

وأضاف، وزير الدفاع الإيراني، أن "مسؤولي البيت الأبيض أثبتوا من خلال سلوكياتهم غير القانونية، عجزهم وفشلهم التاريخي أمام المنطق المحق للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

من جهة أخرى، قال حاتمي، إن "القوات المسلحة الإيرانية مستعدة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة العدو"، منوها إلى أن "العدو لا يمكنه القيام بأي إجراء ضد إيران في ظل وجود الجيش وحرس الثورة والتعبئة الشعبية".

وأدان إجراء بريطانيا في توقيف ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق، مشيرا إلى أن ناقلة النفط البريطانية عبرت مسارا محظورا في مضيق هرمز لكي تبقى بعيدا عن أعين القوات المسلحة الإيرانية لذلك جرى توقيفها بسرعة من قبل إيران".

وأكد العميد حاتمي، أنه لا يمكن للأعداء زعزعة أمن مضيق هرمز عبر طرح مزاعم واهية، منوها إلى أن الأعداء سيواجهون ردا حاسما من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تعتزم تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في منطقة الخليج، وخاصة في مضيقي هرمز وباب المندب، كما شددت بريطانيا على ضرورة تشكيل بعثة أوروبية لتأمين الملاحة في الخليج، عقب احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية الشهر الماضي.