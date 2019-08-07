صحفية كندية: الإعلام الغربي يتجاهل قضية فيشينسكي

وقالت لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء :"لا توجد أسباب لإبقاء فيشينسكي في السجن، إلا أسباب سياسية. إنه سجين سياسي. لو كتبت وسائل الإعلام الغربية حول هذه القضية، فسيكون من الممكن ممارسة بعض الضغط على السلطات الأوكرانية، وسيتم إطلاق سراحه".

وأضافت بارليت :"الإعلام الغربي لا يتجاهل هذه المسألة فحسب، بل يتجاهل أيضًا حقائق وفاة العديد من الصحفيين المستقلين، بما في ذلك في سوريا، حيث يُقتلهم الإرهابيون".

وفي وقت سابق، رفضت محكمة كييف تخفيف إجراءات اعتقال مدير موقع "ريا نوفوستي - أوكرانيا" كيريل فيشينسكي، المشتبه به بالخيانة العظمى ضد أوكرانيا، وقررت تمديد احتجازه حتى يوم 19 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ووصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك"، قرار تمديد احتجاز فيشينسكي، بـ "المشين والمخزي، وأن هذه هي القيم الأوروبية".

وتم احتجاز فيشينسكي في كييف، في 15 أيار/ مايو 2018، بتهمة دعمه لجمهوريات دونباس والخيانة العظمى، التي تستوجب عقوبة حدها الأقصى، السجن لمدة 15 عاما..