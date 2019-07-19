محكمة كييف تقرر تمديد احتجاز فيشينسكي حتى 19 سبتمبر

رفضت محكمة كييف، اليوم الجمعة، تخفيف إجراءات اعتقال مدير موقع "ريا نوفوستي - أوكرانيا" كيريل فيشينسكي، المشتبه به بالخيانة العظمى ضد أوكرانيا، وقررت تمديد احتجازه حتى يوم 19 أيلول/ سبتمبر المقبل.

كييف - سبوتنيك. وقال القاضي "لجنة القضاة لا ترى أسبابا للموافقة على التماس الدفاع دومانسكي، بشأن تحويل احتجاز فيشينسكي إلى الإفراج عنه بالضمان الشخصي".

وقررت المحكمة تمديد حجز فيشينسكي لمدة 60 يوما، حتى يوم 19 أيلول/ سبتمبر.

هذا وطلب مكتب المدعي العام تمديد فترة الاعتقال لمدة شهرين، وبرر المدعي العام قرار التمديد بحقيقة أن فيشينسكي يحمل الجنسية الروسية ويمكنه مغادرة الأراضي الأوكرانية وأيضا الضغط على الشهود. كما عارض الدفاع تمديد الإجراء وطالب المحكمة بالإفراج عن فيشنسكي بموجب الضمان الشخصي.

إلى ذلك وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخارفا، عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك"، قرار تمديد احتجاز فيشينسكي، بـ "المشين والمخزي، وأن هذه هي القيم الأوروبية".

وتم احتجاز فيشينسكي في كييف، في 15 أيار/ مايو 2018، بتهمة دعمه لجمهوريات دونباس والخيانة العظمى، التي تستوجب عقوبة حدها الأقصى، السجن لمدة 15 عاما.