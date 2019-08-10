إعلام: كوريا الشمالية تطلق مقذوفين مجهولي النوع باتجاه بحر اليابان

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت اليوم السبت مقذوفين مجهولي النوع باتجاه بحر اليابان.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "يوينهاب" الكورية الجنوبية عن رئاسة الأركان المشتركة في البلاد، قولها: إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين مجهولي النوع من مدينة هامهونج الواقعة في الشمال الشرقي من البلاد"، مشيرة إلى أن "عسكريوها يتابعون الموقف عن كثب تحسبا لعمليات إطلاق أخرى، فضلا عن الحفاظ على حالة التأهب".

وكانت كوريا الشمالية اختبرت فجر يوم 31 يوليو / تموز الماضي، صاروخين قصيري المدى من ساحلها الشرقي باتجاه البحر.

واستنكرت كوريا الجنوبية واليابان إقدام بيونغ يانغ على هذه الاختبارات التي سبقها الأسبوع الماضي إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حزيران/ يونيو الماضي، واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.

كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قال إن إطلاق الصواريخ يعد تحذيرا للولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.

وقال كيم جونغ أون، أثناء إطلاق نوع جديد من الصواريخ التكتيكية الموجهة: "هذا الإجراء العسكري كان مناسبة لإرسال تحذير مناسب للتدريب العسكري المشترك، الذي تجريه السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية حاليا".