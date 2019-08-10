بالفيديو والصور.. شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين

أطلقت الشرطة في هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق محتجين مناهضين للحكومة، اليوم السبت، في حين تجمع المتظاهرون سريعا في مناطق أخرى في يوم جديد من الاضطرابات.

ودفعت الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع والتي تزداد عنفا، هونغ كونغ إلى أسوأ أزمة سياسية تمر بها منذ عقود وتمثل تحديا كبيرا للحكومة المركزية في بكين. وفقا لـ "رويترز".

وتظاهر النشطاء اليوم السبت في أنحاء المدينة فيما احتشد الآلاف في صالة الوصول بالمطار الدولي لليوم الثاني، على التوالي بينما تدخلت الشرطة في مناطق أخرى سريعا لتفريق المحتجين.

Police suddenly charged towards passer-bys and arrested a girl. People nearby chant "release, release". pic.twitter.com/iB53XWLRCj — ayana (@ayanchiu) August 10, 2019

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع دون إنذار تقريبا بعدما أغلق عدة مئات من النشطاء، خرجوا في مسيرة في تاي بو بشمال المدينة، تقاطعا في حي تاي واي.

وقالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، أمس الجمعة، إن الاحتجاجات التي بدأت في يونيو/حزيران تضر بالاقتصاد.

The moment when two riot police officers on Nathan Road spot with their eagle eyes a single woman amid a crowd of passersby, charge towards her, pin her to the ground, and arrest her. Someone in a neon vest—appears to be a journalist—also falls to the ground. Via HKUSU Campus TV pic.twitter.com/WWjACXysTc — Mary Hui (@maryhui) August 10, 2019

وملأ آلاف النشطاء صالة الوصول بالمطار لليوم الثاني على التوالي، وجلس بعضهم على الأرض ورددوا هتافات بينما رسم آخرون لافتات احتجاجية ورحبوا بالركاب الوافدين.

This photo by @LamYikFei is believed to show the elderly home in Yuen Long which was purportedly affected by tear gas fired by police. Police spox said the force had told elderly homes to close windows. But as Lam notes, closed windows are of no use—tear gas entered via AC vents. pic.twitter.com/1ClyQkjSdG — Mary Hui (@maryhui) July 28, 2019

وبدأت الاحتجاجات بعد محاولة الحكومة تقديم مشروع قانون يسمح بإرسال متهمين إلى الصين لمحاكمتهم. وعلقت الحكومة مشروع القانون لكن ذلك لم يكن كافيا لتهدئة المحتجين الذين باتوا يطالبون الآن بمزيد من الديمقراطية واستقالة لام.