آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ: تدخل الصين سيكون كارثة

حذر كريس باتن آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، من أنه إذا تدخلت الصين في المدينة فإن ذلك سيكون بمثابة كارثة، مضيفا أنه يتعين على الرئيس الصيني شي جين بينغ إدراك الحكمة من وراء محاولة لم الشمل.

وقال باتن إن تهديد الصين باللجوء إلى "طرق أخرى" ما لم تتوقف الاحتجاجات في هونغ كونغ سيأتي بنتائج عكسية، وفقا لـ "رويترز".

وأضاف في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "ستكون هذه كارثة للصين ولهونغ كونغ بالطبع... هناك حملة على المعارضة والمعارضين في كل مكان منذ تولى الرئيس شي السلطة. الحزب يسيطر على كل شيء".

This is the 5th consecutive day of protests at the Hong Kong International Airport. Protesters effectively forced the airport to shut down yesterday, hundreds of flights were cancelled today, and they've returned to protest again. https://t.co/q86hEjSbR9 — Mary Hui (@maryhui) August 13, 2019

وقال باتن إنه ينبغي على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يطلب من مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي يزور لندن هذا الأسبوع إقناع واشنطن بالتوافق في الرأي على أن تدخل الصين في هونغ كونغ سيكون "كارثة".