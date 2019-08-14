بكين ترد على الولايات المتحدة بشأن هونغ كونغ "الزمي حدودك... هذا شأن داخلي"

دعت الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، واشنطن إلى عدم التدخل ي في شؤون المنطقة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي حول حشد بكين الجيش نحو الحدود مع هونغ كونغ.

وقال مصدر في الخارجية لوكالة "سبوتنيك": "لقد أعربنا مرارا وتكرارا عن موقفنا من هذه القضية، هونغ كونغ تعود إلى السياسة الداخلية للصين حصرا".

وأضاف، قائلا: "مرة أخرى نحث الجانب الأمريكي على التوقف عن حشر أنفه في هونغ كونغ فهي أمر داخلي بحت".

وأدت عشرة أسابيع من المصادمات العنيفة المتزايدة بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، الغاضبين مما يرون أنه تراجع للحريات، إلى سقوط المركز المالي الآسيوي في أسوأ أزمة له منذ عاد من الحكم البريطاني إلى الصين في عام 1997.

وأدانت الصين بعض المتظاهرين لاستخدامهم أدوات خطيرة لمهاجمة الشرطة. وتمثل الاحتجاجات أحد أكبر التحديات التي يواجهها الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.