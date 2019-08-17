مبعوث أمريكا لكوريا الشمالية يزور اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

وأضاف البيان، أن بيجون سيكون في اليابان من يوم الاثنين وحتى الثلاثاء، وفي سول من الثلاثاء وحتى يوم الخميس.
UPDATE 3-U.S.'s North Korea envoy to visit Japan, South Korea next week https://t.co/UhLB0qbW8c #US #NorthKorea #SouthKorea #Japan— Devdiscourse (@dev_discourse) August 16, 2019
يأتي نبأ جولة بيجون في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت الماضي أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قال إنه مستعد لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة مع الولايات المتحدة وإنه سيوقف اختبارات الصواريخ التي أجرى بعضها في الآونة الأخيرة بمجرد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية هذا الشهر، وفقا لرويترز.
ولم يأت بيان الخارجية الأمريكية على ذكر إجراء أي محادثات مع كوريا الشمالية، ولم ترد الوزارة على سؤال حول ما إذا كانت مثل تلك المحادثات مدرجة على جدول أعمال زيارة بيجون.
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