الضربة الأولى... هل يتأثر التحالف الخليجي الأمريكي بعد الإفراج عن الناقلة الإيرانية

وقال حسن حردان، المحلل السياسي اللبناني، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية نجحت في توجيه رسائل ردع قوية للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الجو والبحر.
ماذا تعني الرسائل
هل نجحت إيران
يرى حردان أن قرار الإفراج البريطاني عن الناقلة يؤكد أن إيران نجحت في إجبار أمريكا على عدم التمادي في اعتدائها، ودفعت بريطانيا بالاستجابة لمطلبها والإفراج عن الناقلة الإيرانية.
مستقبل التحالف الأمريكي الخليجي
وبشأن تأثير الانتصار الإيراني على مستقبل التحالف الخليجي الأمريكي، يقول حردان إن التحالف الخليجي مع واشنطن لا يقوم على قواعد التحالف بين الدول، وأنه لا يمكن الحديث عن تحالف بل هي علاقات تربط الدول الخليجية بالسياسة الأمريكية، وأن التباينات التي قد تحدث في بعض الأوقات تسير ضمن الاستراتيجية الأمريكية.
رأي سعودي
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" السبت، أنه من الصعب حساب نقاط إيجابية لإيران في الوقت الراهن في مسألة احتجاز ناقلة النفط البريطانية حتى انتهاء الأزمة، خاصة أنه بإمكان أي قارب بسيط أن يحتجز ناقلة نفط كبرى.
بدائل مضيق هرمز
كما ذكر بن عمر أن الأمن في منطقة الخليج العربي معنية به المملكة العربية السعودية بالدرجة الأولى، وهناك مساعي جادة من قبل المملكة العربية السعودية، للعمل على إلغاء أهمية مضيق هرمز، وذلك من خلال تصدير النفط عن طريق بدائل أخرى بنسبة 90%، كما أن تحث الإمارات والعراق على الاستغناء عن مضيق هرمز، حيث تعمل السعودية على الاستغناء عن مضيق جبل هرمز في نهاية العام 2019.
وتابع أن التحالف العربي الأمريكي لم يظهر بعد، وأنه لا يوجد على الأرض ما يمثل هذا التحالف بالشكل الملموس.
أهمية مضيق هرمز
فيما يعد خط أنابيب حبشان - الفجيرة بسعة 1.8 مليون برميل يوميا، هو البديل أمام الإمارات.
خطوة أمريكية
وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أمرا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية "غريس-1"، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط.
وقالت المدعية العامة في واشنطن العاصمة جيسي ليو، في بيان صحفي، إن الناقلة "غريس 1"، تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية.
وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة أمس بعد أن أعلن أن طهران تعهدت بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.
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