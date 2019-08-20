رئيس الوزراء الإيطالي كونتي يقول إنه سيستقيل إثر خلافات بين التحالف الحاكم

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي جوزيبي كونتي عزمه تقديم استقالته اليوم الثلاثاء، بعد خلافات داخل التحالف الحاكم (حزب الرابطة وحركة النجوم الخمس).

وقال كونتي خلال جلسة لمجلس الشيوخ "سأستمع بعناية شديدة لكل خطب اليوم لكني أنوي استكمال هذا الانتقال السياسي".

وأضاف بعد الاجتماع: "أنا أنهي هذه التجربة الحكومية هنا... سأذهب إلى رئيس الجمهورية (سيرجيو ماتاريلا) لإبلاغه باستقالتي".

وفي كلمته أمام المجلس اتهم كونتي، نائبة وزعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، بالتصرف بصورة "غير مسؤولة وأنانية" من خلال العمل على إحداث أزمة حكومة.

وقال كونتي: "اعتبر قرار حزب الرابطة بإسقاط الحكومة خطير للغاية".

وأضاف، أن سالفيني اتسمت "بعدم المسؤولية" ويعرض البلاد لخطر الدخول في دائرة الغموض السياسي وعدم الاستقرار المالي".

وتابع "أن الوزير أظهر أنه يسعى وراء مصالحه الشخصية والحزبية، بدلا من المصلحة الوطنية".

وبالقرار الأخير لكونتي سيتعين على الرئيس (سيرجيو ماتاريلا) أن يقرر ما إذا كان يريد إجراء انتخابات مبكرة أو محاولة تشكيل ائتلاف جديد.