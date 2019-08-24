طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم استهدف رتلا للقوات الأجنبية

أعلنت مصادر أمنية أفغانية أن رتلاً للقوات الأجنبية تعرض لهجوم بسيارة مفخخة بالقرب من قاعدة "باغرام" الجوية أكبر القوات الأمريكية في أفغانستان، فيما أعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم.

كابول - سبوتنيك. ونقلت قناة طلوع نيوز الأفغانية، اليوم السبت عن محفوظ ولي زاده قائد شرطة ولاية بروان قوله إن "الهجوم أدى لإعطاب مدرعتين للقوات الأجنبية، من دون أن يسفر عن وقوع ضحايا".

وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم، حسبما أوردت المحطة الأفغانية.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن أحد عناصر الحركة "هاجم بسيارته المفخخة دورية لقوات الاحتلال نتج عنه تدمير مدرعتين ومصرع 7 جنود محتلين، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين".

بينما أكد المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكولونيل سوني ليغات "تعرض رتل للقوات الأجنبية لهجوم في ولاية بروان".

وأوضح المتحدث "لم يؤد الهجوم لسقوط ضحايا أو مصابين بصفوف القوات الأميركية أو الحلفاء".

ويتزامن الهجوم فيما تستمر الجولة التاسعة من المباحثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تفاؤل بإمكانية حدوث توافق بين الطرفين يؤدي لإنهاء أطول الحروب الأمريكية وإنهاء الحرب الأفغانية.