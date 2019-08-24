إلغاء مئات الرحلات الجوية في تايوان بسبب إعصار يلوح في الأفق

تأهبت تايوان للإعصار بايلو، اليوم السبت، بإغلاق مؤسسات ومدارس في حين ألغت شركات الطيران مئات الرحلات وسط تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات وارتفاع أمواج البحر.

ووصل الإعصار إلى‭ ‬اليابسة بعد ظهر اليوم السبت في مقاطعة بينجتونج الجنوبية محملا برياح سرعتها 137 كيلومترا في الساعة، وصنفته هيئة الأرصاد الجوية في تايوان عند أضعف مستوى من الأعاصير.

ونُقل مئات إلى أماكن آمنة في حين ألغيت أكثر من 350 رحلة جوية. ونشرت السلطات نحو 34 ألف جندي في الجنوب وسط مخاوف من حدوث فيضانات، وفقا لرويترز.

وهذه أول عاصفة تصل إلى اليابسة على الجزيرة منذ أكثر من عامين، وقد تسببت في انقطاع الكهرباء عن قرابة 30 ألف منزل وفي فيضانات بجنوب البلاد.

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من الرياح والأمطار في جنوب تايوان بما في ذلك مدينة كاوهسيونج الساحلية حيث تقرر إغلاق المؤسسات والمدارس، كما أصدرت تحذيرا للبحارة في أنحاء الجزيرة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية عبور الإعصار مضيق تايوان والوصول إلى إقليم فوجيان الصيني خلال الساعات القادمة.

وعادة ما تضرب الأعاصير تايوان والصين والفلبين واليابان في النصف الثاني من العام. وتكتسب تلك الأعاصير قوة من مياه المحيط الهادي الدافئة أو بحر الصين الجنوبي.