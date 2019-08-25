"هواوي" وليبيا بين موضوعات ناقشها ترامب وجونسون على هامش "مجموعة السبع"

وقال في بيان: "تناول الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني قضايا الأمن العالمي ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تهديد إيران لحرية الملاحة في الخليج والتوترات في هونغ كونغ، بالإضافة إلى "هواوي" والجيل الخامس وعدم الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل، وفقا لرويترز.
يذكر أن الشركة الصينية "هواوي" وضعت في "القائمة السوداء" للولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم أمريكا بأن الشركة الصينية تقوم بأنشطة مخالفة للأمن القومي، ليعلن لاحقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيف القيود المفروضة عليها.
ويناقش قادة المجموعة، على مدى ثلاثة أيام، جملة من القضايا والموضوعات، في مقدمتها الملف النووي الإيراني، والحرب التجارية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والأزمة الأوكرانية، والأمن في الساحل الإفريقي، والوضع في سوريا والتكنولوجيا الرقمية والقضايا المناخية والمساواة بين الجنسين بالإضافة لموضوع جديد طُرح مؤخرا على الطاولة وهو الحرائق في غابة الأمازون وكيفية مكافحتها.
وتنعقد القمة هذا العام وسط إجراءات أمنية مشددة حيث نشرت الشرطة الفرنسية 13000 عنصرا لتأمين البلدة السياحية التي أصبحت خاوية من السياح والسكان.
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