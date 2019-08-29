خفر السواحل الإسباني ينقذ 208 مهاجرين أفريقيين

قالت خدمة الإنقاذ الإسبانية، اليوم الخميس 29 أغسطس/ آب، إن خفر السواحل أنقذ 208 مهاجرين أمس الأربعاء 28 أغسطس، لدى محاولتهم العبور من أفريقيا إلى إسبانيا.

وجاء ذلك في الوقت الذي تستعد فيه إسبانيا لاستقبال سفينة حربية إسبانية تقل 15 مهاجرا قادمة من ميناء إيطالي بعد مواجهة طويلة بين السلطات الإيطالية وزورق إنقاذ خاص مسجل في إسبانيا. وفقا لـ "رويترز".

وقال خفر السواحل، اليوم، إن المهاجرين، وهم من أفريقيا جنوب الصحراء، عُثر عليهم في ثلاث طوافات بين شمال شرق المغرب وجنوب شرق إسبانيا بعد ظهر أمس الأربعاء.

ووصل نحو 18018 مهاجرا إلى إسبانيا هذا العام حتى منتصف أغسطس/ آب، وفقا لبيانات وزارة الداخلية بانخفاض بنسبة 39 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

واشتعل الجدل حول الهجرة في إسبانيا بعد أن تقلد رئيس الوزراء الجديد بيدرو سانتشيث منصبه في يونيو/ حزيران، ووافق بعدها على استقبال أكثر من 600 مهاجر كانوا على متن سفينة تابعة لمؤسسة خيرية بعد أن رفضت كل من إيطاليا ومالطا استقبالهم.