مصدر: ناقلة تركية يرجح أنها تحمل نفط الناقلة الإيرانية تسير باتجاه قبرص الشمالية

قال مصدر ملاحي تركي، اليوم السبت، لوكالة "سبوتنيك"، إن إحدى ناقلات النفط التركية التي اقتربت من الناقلة الإيرانية، أدريان داريا 1، أمس قبالة السواحل التركية، تحمل نفطا يرجح أنه تم تفريغه من الناقلة الإيرانية، تتجه الآن إلى قبرص الشمالية.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال المصدر إن "إحدى ناقلات النفط التي كانت متوجهة أمس إلى الناقلة الإيرانية، وتحمل اسم زوغا، تحمل حاليا 6 آلاف طن من النفط، وهي متوجهة إلى قبرص الشمالية".

وعن الوجهة الحالية للناقلة الإيرانية (أدريان داريا)، قال المصدر الملاحي إنها "تسير حاليا باتجاه سوريا ولكن لا نعلم إذا كانت تلك وجهتها".

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، صرح مصدر ملاحي تركي أن ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا 1، تسير حاليا باتجاه ميناء إسكندرون، بولاية هتاي جنوب تركيا، مشيرا إلى أن جهاز المراقبة التابع تم إغلاقه فجر اليوم.

وأشار المصدر إلى أنه "لا توجد أي ناقلات نفط إيرانية أخرى في المنطقة".

وحول إفراغ الناقلة لحمولتها في الناقلات التركية، لم يؤكد المصدر، لكنه قال "بما أنه تم إغلاق أجهزة المراقبة التابعة للناقلات فهناك احتمال أن يكون قد تم تفريغها".

يذكر أن المصدر ذاته قد قال لوكالة "سبوتنيك" فجر اليوم إن "عدداً من ناقلات النفط التركية اقتربت من ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" قبالة سواحل ميناء مرسين بانتظار تفريغها من النفط".

وفي الرابع من يوليو/تموز الماضي احتجزت سلطات جبل طارق البريطانية ناقلة النفط "غريس 1" التي تحمل شحنة من النفط الإيراني، واعتقلت القبطان وكبير مساعديه واثنين آخرين من أفراد الطاقم، بدعوى أن هذه الناقلة تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.

وبعد إطلاق سراحها من جبل طارق، غيرت السلطات الإيرانية اسم الناقلة إلى أدريان داريا 1.

وأمس الجمعة، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الناقلة على القائمة السوداء، وفرضت عقوبات على قبطانها.