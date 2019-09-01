"طالبان": نقترب من إنهاء الاحتلال بعد نجاح المفاوضات مع أمريكا

قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، سهيل شاهين، إن الجولة التاسعة من المباحثات مع الولايات المتحدة انتهت بنجاح، مشيرا إلى أن أفغانستان على أعتاب إنهاء الاحتلال وحل الأزمة عبر الطرق السلمية، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

كابول- سبوتنيك. ونقلت قناة "وان تي في" الأفغانية الخاصة عن شاهين قوله "لقد أنهينا الدور الحالي من المباحثات في وقت متأخر من هذه الليلة، كما تم الاتفاق على أن نجتمع مع الوفد الأمريكي مرة أخرى من أجل إكمال بعض الأمور التقنية".

وأضاف "أطمئن شعبنا المجاهد بأننا نقترب من إنهاء الاحتلال وحل الأزمة الأفغانية عبر الطرق السلمية".

ويأتي تعليق المتحدث باسم "طالبان" بعد ساعات من إعلان زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي الخاص للسلام بأفغانستان بأن الولايات المتحدة على أعتاب التوقيع على اتفاقية مع الحركة.

وقال خليل زاد في تغريدة، فجر الأحد، بأنه: "لقد انتهينا من هذه الجولة من المحادثات مع طالبان في الدوحة، سوف أسافر إلى كابُل في وقت لاحق اليوم للتشاور".

وأضاف "نحن على أعتاب (توقيع) اتفاقية من شأنها أن تقلل من العنف وتفتح الباب أمام الأفغان للجلوس معا للتفاوض على سلام مشرف ومستدام وأفغانستان موحدة ذات سيادة لا تهدد الولايات المتحدة أو حلفائها أو أي دولة أخرى".

وبدأت في 22 من أغسطس/ آب جولة جديدة من المباحثات المكثفة بين المبعوث الأمريكي وممثلي "طالبان"، قالت السلطات في كابول إنها تتركز حول نقطتين، التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتمهيد لإطلاق مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية والحركة.