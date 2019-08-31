الرئيس الأفغاني يعلن صد هجوم من عدة اتجاهات لحركة طالبان

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني صد هجوم شنته حركة طالبان اليوم السبت من عدة اتجاهات على مدينة قندوز شمال أفغانستان.

ومدينة قندوز، مدينة استراتيجية تقع في شمال أفغانستان وتعرضت لهجمات متكررة منذ 2015.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن مئات من مقاتلي طالبان قتلوا خلال محاولاتهم السيطرة على قندوز وكالة "فرانس برس".

وأكد على أن الوضع تحت السيطرة ولا تزال عمليات التمشيط جارية.

وقال مسؤولون إن الهجوم بدأ الجمعة، حين تقدّم مقاتلون من طالبان باتجاه المدينة المجاورة للحدود مع طاجيكستان انطلاقاً من اتجاهات عدة.

وأعلنت طالبان إنها سيطرت على عدة مبان مهمة، فيما شنت القوات الجوية الأفغانية خمس غارات على الأقل. وأكد مسؤولون في قوات الأمن الأفغانية أن لديهم ما يكفي من العناصر على الأرض لصدّ الاعتداء.

وقال غني في بيان "هاجمت طالبان قندوز اليوم واستهدفت المدنيين وتسببت بأضرار في منازلهم".

وأضاف "لقد أرادوا خلق أجواء من الخوف في المدينة" لكن "قواتنا الأمنية الشجاعة تمكنت من صد هجومهم".

وبعد فترة وجيزة من البيان، استهدف هجوم انتحاري قائد الشرطة المحلية أثناء حديثه إلى الصحفيين، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وقال إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب قائد الشرطة.

وكتب المتحدّث باسم الرئيس على تويتر أن هجوم طالبان يظهر "أنهم لا يؤمنون بفرصة السلام التي قدمتها لهم الولايات المتحدة وحكومة أفغانستان".

وتابع "من جهة يتحدثون مع الولايات المتحدة، ومن جهة ثانية يهاجمون قرى الناس ومنازلهم. لن نترك هجومهم بدون رد".

وقال المتحدث باسم الحكومة فيروز باشاري إن 42 متمرداً من طالبان قد قتلوا، وانضمت القوات الخاصة الأفغانية إلى عملية صدّ الهجوم.

وأواخر سبتمبر/أيلول 2015، هاجمت حركة طالبان مدينة قندوز وتمكنت من السيطرة عليها لوقت قصير. ولم تتراجع طالبان إلا بعد دعم جوي أمريكي مكثف للقوات الحكومية الأفغانية.

وأظهر سقوط قندوز مدى ضعف قوات الأمن الأفغانية وكان من العوامل التي حملت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على التراجع عن قرار سحب القوات الأمريكية من البلاد.