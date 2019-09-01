إيران تتخذ خطوة جديدة لدعم جماعة "أنصار الله" في اليمن

تسلم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أوراق اعتماد السفير اليمني إبراهيم محمد الديلمي، التابع لجماعة أنصار الله (الحوثيون)، لدى طهران.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن "السفير اليمني الجديد لدى طهران إبراهيم محمد الديلمي، التقى بوزير الخارجية محمد جواد ظريف، وقدم أوراق اعتماده سفيرا"، وذلك حسب قناة "المسيرة" اليمنية.

وقال الناطق باسم جماعة أنصار الله محمد عبد السلام، إن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تسلم أوراق اعتماد ابراهيم محمد الديلمي السفير اليمني الجديد في طهران".

وآثار إعلان جماعة "أنصار الله" تعيين سفير لها في إيران تساؤلات كثيرة حول الخطوات القادمة لصنعاء، وهل تعد تلك الخطوة تمهيدا للاعتراف الدولي بهم، يرى مراقبون أن الخطوة تأتي في إطار المناورات السياسية ليس أكثر.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني: "التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران وأداته في اليمن المليشيا الحوثية، ليس مفاجئا، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقى الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها".

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، مؤخرا، تعيين سفير لها في إيران، في إشارة إلى اعتراف طهران بالجماعة. وقال المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام في تغريدة على تويتر، "إن قرارا جمهوريا من المجلس السياسي الأعلى، وهو أعلى سلطة سياسية للحوثيين، صدر بتعيين إبراهيم الديلمي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى إيران". وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي "تعزيزا للعمل المؤسسي الرسمي في إطار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ (غير المعترف بها دوليا)".