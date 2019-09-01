مقتل سبعة أشخاص في إطلاق النار في تكساس

أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل سبعة أشخاص في إطلاق النار يوم أمس السبت في ولاية تكساس الأمريكية.

ووفقا لوكالة "أسوشيتيد برس" قام شخص بإطلاق النار بالقرب من مدينة أوديسا في ولاية تكساس على أكثر من 20 شخصًا قبل أن تطلق عليه الشرطة النار ويلقى مصرعه.

ومن جانبه أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمل وكالات إنفاذ القانون.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 сентября 2019 г.

وكتب ترامب في حسابه على تويتر :" وكالات إنفاذ القانون وخدمات الاستجابة السريعة في تكساس قامت بعمل رائع خلال حادث إطلاق النار المروع بالأمس. كما أشكر مكتب التحقيقات الفيدرالي والآخرون."

وأضاف: "الوضع صعب ومحزن للغاية".

وأعلنت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في وقت سابق عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 20 آخرون بجروح من بينهم ضابط في الشرطة.