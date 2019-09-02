إيران تقر للمرة الأولى بانفجار وقع أثناء عملية إطلاق قمر صناعي

أقرت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، للمرة الأولى، بالانفجار الذي وقع أثناء عملية إطلاق قمر صناعي وتعزوه إلى عطل تقني.