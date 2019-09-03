وكالة: "أدريان داريا 1" أوقفت أجهزة الاستقبال والإرسال قرب سوريا

أظهرت بيانات موقع Refinitiv الخاص بتتبع حركة السفن، اليوم الثلاثاء، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 الإيرانية قد أوقفت أجهزة الاستقبال والإرسال في البحر المتوسط ​​غرب سوريا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن البيانات أظهرت أن الناقلة المحملة بالنفط الخام الإيراني أرسلت آخر إشارة لها توضح موقعها بين قبرص وسوريا وهي تبحر شمالا في الساعة 15:53 ​​بتوقيت غرينتش يوم أمس الاثنين.

وكانت بيانات الملاحة البحرية الدولية قد أظهرت، أول من أمس، أن ناقلة النفط الإيرانية باتت في قبالة السواحل اللبنانية ووجهتها بيروت.

ورصدت وكالة "سبوتنيك" على خرائط موقع "ماريتيم ترافيك" عند الساعة 12:35 بتوقيت بيروت أن ناقلة النفط الإيرانية باتت عند نقطة قريبة للساحل اللبناني بين بلدة حامات ومدينة جبيل، فيما تشير وجهة سيرها إلى أنها تبحر نحو بيروت. ورفضت المصادر الرسمية اللبنانية التعليق على الأمر.

وفي الرابع من يوليو/ تموز الماضي، احتجزت سلطات جبل طارق البريطانية ناقلة النفط "غريس 1" التي تحمل شحنة من النفط الإيراني، واعتقلت القبطان وكبير مساعديه واثنين آخرين من أفراد الطاقم، بدعوى أن هذه الناقلة تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.

وبعد إطلاق سراحها من جبل طارق، غيرت السلطات الإيرانية اسم الناقلة إلى أدريان داريا 1. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الناقلة على القائمة السوداء، وفرضت عقوبات على قبطانها.