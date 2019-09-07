تهديد بحري للأسطول الأمريكي الخامس في البحرين

أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الموجود في البحرين، إنه على استعداد للحفاظ على سلامة سفن الشحن في المنطقة، وذلك بعد تحذير أمريكي سابق من "تهديد بحري" في البحر الأحمر قبالة اليمن.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن المتحدث باسم الأسطول، جوشوا فري، رفض مناقشة التحذير.

وذكرت الوكالة أن جاء التحذير الصادر عن الإدارة البحرية لوزارة النقل الأمريكية يقول: "تم الإبلاغ عن وجود تهديد بحري في البحر الأحمر في محيط اليمن. طبيعة الحدث هي زيادة الأعمال العدائية المحتملة التي تهدد الأمن البحري".

ولم يحدد الإنذار الذي صدر في وقت مبكر يوم السبت ماهية التهديد. ومع ذلك، فإنه يأتي وسط توترات متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران في العام الماضي، عندما انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع طهران. وردا على ذلك، علقت إيران تنفيذ العديد من أحكام المعاهدة. وبالإضافة إلى ذلك، شددت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران وخاصة فيما يتعلق بقطاع النفط، وفي ذات الوقت أعلن المشاركون الأوروبيون في الصفقة عن عزمهم الحفاظ على الاتفاق.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط، في أيار/مايو وحزيران/يونيو، وهو ما تنفيه طهران.

وفي أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية، قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اللحظة الأخيرة، عن قرار شن ضربات جوية ضد إيران ردا على إسقاط الطائرة.