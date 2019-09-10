البيت الأبيض يعلن تعيين تشارلي كابيرمن قائما بأعمال مستشار الأمن القومي

أعلن البيت الأبيض أن تشارلي كابيرمن، الذي كان يشغل منصب نائب المستشار السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون، سيصبح القائم بأعمال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي حتى الإعلان عن اسم المستشار الجديد.

وجاء في بيان البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء "أعلن المتحدث باسم المكتب الصحفي للبيت الأبيض، هوغان غيدلي، أن تشارلي كابيرمن سيصبح القائم بأعمال مستشار الأمن القومي".

كما أشار غيدلي إلى أن "مسار وأولويات" بولتون لا تتناسب مع موقف الرئيس.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه تسلم استقالة بولتون هذا الصباح وسيعين مستشارا جديدا للأمن القومي الأسبوع المقبل.

وقال ترامب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "أخبرت جون بولتون ليلة أمس أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته بعد الآن في البيت الأبيض"، مضيفا "كنت أختلف معه بشدة في العديد من اقتراحاته، كذلك العديد من المسؤولين في الإدارة".

وتابع قائلا "وبناء على ذلك، طلبت من بولتون الاستقالة، وتسلمتها منه صباح اليوم، وأشكره كثيرا على خدماته".

وأكد أنه "سيعلن عن اسم المرشح الجديد لمنصب مستشار الأمن القومي الأسبوع المقبل".

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

من جانبه، أكد جون بولتون، أنه هو من عرض على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاستقالة من منصبه، كمستشاره للأمن القومي.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": عرضت على ترامب أمس الاستقالة من منصبي، وكانت إجابته "فلنتحدث غدا".