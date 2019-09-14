"فريق ب"... ظريف يخاطب ترامب بشأن تجسس إسرائيل على البيت الأبيض

خاطب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليقه على تقرير لموقع "بوليتيكو"، أفاد بأن الاستخبارات الإسرائيلية تتجسس على البيت الأبيض.

وسخر ظريف، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، مخاطبا ترامب مباشرة عن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلا إن التجسس الإسرائيلي المزعوم "ضربة جديدة من فريق ب".

وتابع: "مع وجود أفضل صديق إلى الأبد ضمن "الفريق ب" يتجسس على رئيس الولايات المتحدة لا تحتاج أمريكا إلى أي أعداء".

The #B_Team Strikes again.



.@realDonaldTrump: With a BFF in the #B_Team — who empties US coffers and takes US foreign policy hostage — SPYING on the US PRESIDENT, America doesn't need enemies. pic.twitter.com/ryLegRUjbT — Javad Zarif (@JZarif) September 13, 2019

وكثيرا ما يتطرق وزير الخارجي الإيرانية إلى موضوع "فريق ب" المناهض لإيران والذي يضم، حسب رأيه، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومستشار الأمن القومي المقال حديثا في البيت الأبيض جون بولتون.

وأفاد موقع "بوليتيكو" مؤخرا بأن السلطات الأمريكية، اكتشفت أجهزة خاصة بالتجسس على الهواتف النقالة في محيط البيت الأبيض وغيره من المواقع الحساسة في العاصمة واشنطن، وخلصت إلى الاستنتاج بأن الاستخبارات الإسرائيلية تقف وراء نشرها.

ونفت السلطات الإسرائيلية بشدة تنفيذ استخباراتها مثل هذه العمليات في الولايات المتحدة، كما أعرب ترامب أيضا عن قناعته بعدم صحة الخبر.