وزير الدفاع الإيراني: صناعتنا الدفاعية قادرة على تصميم المنظومات

قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد أمير حاتمي، إن الصناعة الدفاعية لبلاده تحظى بقدرة تصميم المعدات والمنجزات الكبرى والمنظومات.

وذكر العميد حاتمي، على هامش مراسم التوقيع على اتفاق للتعاون المشترك بين وزارة الدفاع والدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية، أن "هذا الاتفاق يساعد على المزيد من الاستفادة من إمكانيات الخبراء والعلماء والجامعات والشركات المعرفية في سياق تعزيز البنية الدفاعية والاستثمار الأمثل لهذه التكنولوجيا في اقتصاد البلاد".

وأضاف "الصناعة الدفاعية وفي ضوء منجزاتها اللافتة اليوم تحظى بقدرة تصميم المعدات والمنجزات الكبرى والمنظومات، والتي بإمكانها العمل كرائد ومحرك لتجميع وتركيز الإمكانيات التكنولوجية"، وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وتابع "وفقا لبنود الاتفاق فمن المتوقع تصميم منتوجات بارزة في المجالات اللازمة وذات الأولوية الدفاعية كالجوية والفضائية والبيئية والمعرفية، التي يمكنها إيجاد التفوق في القطاع الدفاعي وتضفي توجها ونهجا واضحا للجهود التكنولوجية في البلاد كي نستفيد من تجميع وتركيز التكنولوجيات إلى أقصى حد ممكن".

كما ذكر أن الاتفاق من شأنه توفير أرضية المشاركة والتعاون للاستفادة الشاملة من الطاقات الوطنية وتعميم التكنولوجيا الوطنية على المجالات الدفاعية والارتقاء بالإنتاجية الاقتصادية.