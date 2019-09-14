وزير الدفاع الإيراني: صناعتنا الدفاعية قادرة على تصميم المنظومات

وذكر العميد حاتمي، على هامش مراسم التوقيع على اتفاق للتعاون المشترك بين وزارة الدفاع والدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية، أن "هذا الاتفاق يساعد على المزيد من الاستفادة من إمكانيات الخبراء والعلماء والجامعات والشركات المعرفية في سياق تعزيز البنية الدفاعية والاستثمار الأمثل لهذه التكنولوجيا في اقتصاد البلاد".
وتابع "وفقا لبنود الاتفاق فمن المتوقع تصميم منتوجات بارزة في المجالات اللازمة وذات الأولوية الدفاعية كالجوية والفضائية والبيئية والمعرفية، التي يمكنها إيجاد التفوق في القطاع الدفاعي وتضفي توجها ونهجا واضحا للجهود التكنولوجية في البلاد كي نستفيد من تجميع وتركيز التكنولوجيات إلى أقصى حد ممكن".
كما ذكر أن الاتفاق من شأنه توفير أرضية المشاركة والتعاون للاستفادة الشاملة من الطاقات الوطنية وتعميم التكنولوجيا الوطنية على المجالات الدفاعية والارتقاء بالإنتاجية الاقتصادية.
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