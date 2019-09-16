المفوضية الأوروبية: لا خطر على أمن إمدادات النفط إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الهجوم على السعودية

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد خطر على أمن إمدادات النفط لدول الاتحاد الأوروبي بسبب الوضع في المملكة العربية السعودية، في ظل الظروف الحالية، وأن الاحتياطيات النفطية تكفي لمدة 90 يوما.

موسكو- سبوتنيك. قال متحدث باسم المفوضية لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد خطر متوقع، في ظل هذه الظروف، على أمن إمدادات النفط في الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً بأن جميع دول الاتحاد الأوروبي لديها احتياطيات من النفط الخام أو المنتجات البترولية، وحجمها حوالي 955 مليون برميل، أي ما يعادل 90 يومًا من الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن "المفوضية الأوروبية تراقب تأثير هذه الأحداث على أسعار النفط العالمية. المفوضية الأوروبية على اتصال مع دول الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة".

وتعرضت المملكة العربية السعودية، في وقت مبكر من يوم السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية الهجوم، حيث قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كم جنوب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.

ومنذ 26 آذار/ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة المسلحين الحوثيين، الذين يردون من جانبهم باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيرة تصل إلى أهداف في العمق السعودي.