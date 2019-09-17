أفغانستان تندد بالهجمات على منشآت النفط السعودية

كابول – سبوتنيك. جاء في بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، "الهجمات على المنشآت النفطية الحكومية التابعة لشركة أرامكو السعودية تعتبر عملا إرهابيا وإجراميا".

وأضاف: "الرئيس الأفغاني يعتبر الإرهاب تهديداً جدياً وعقبة أمام تطور وتنمية الاقتصاد والطاقة في البلدان الإقليمية والعالم ككل، وهي لطالما شددت على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بشكل مشترك وجدي".

كما عبر الرئيس الأفغاني عن تضامنه مع الشعب والقيادة السعودية.

وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص"، بالمنطقة الشرقية للسعودية.

وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كم جنوب مدينة الدمام في المنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.

وتأثرا بالهجمات على منشآت آرامكو شهد السوق الآسيوي، ارتفاعا حادا في أسعار النفط، حيث بلغ سعر البرميل من خام برنت 71.95 دولارا؛ لكن بحلول، صباح (أمس) الاثنين، في الولايات المتحدة، تراجع سعر خام برنت إلى 65.75 دولارا للبرميل، حيث حدد المتداولون مقدار المخزون الإضافي المتاح لتلبية متطلبات الاقتصاد العالمي.

ومنذ 26 آذار/ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة المسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء.