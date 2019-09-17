ترامب يفضل ألا يجتمع مع روحاني ولكنه لا يستبعد حدوث ذلك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يتطلع للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر الشهر الجاري.

قال ترامب إنه يفضل ألا يجتمع مع روحاني، ولكنه لا يستبعد حدوث ذلك، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، بأن الرئيس الإيراني حسن روحاني ليس لديه أي خطط على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال، (10 سبتمبر/ أيلول)، إن الرئيس دونالد ترامب قد يلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني، في اجتماع الأمم المتحدة المقبل، دون "شروط مسبقة".