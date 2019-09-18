مستشار روحاني: مؤتمر الدفاع السعودية فاجعة إعلامية

اعتبر حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني أن المؤتمر الصحفي الذي عقده الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية، بوقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، واتهم في سياقه إيران بالضلوع في هجمات استهدفت منشآت نفط سعودية، بمثابة "فاجعة" إعلامية للمملكة.

طهران - سبوتنيك. وتساءل آشنا، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن "سبب غياب معلومات رئيسية عمن يقف وراء الهجوم (على منشآت آرامكو النفطية) وإعلان نتائج تحقيقات المملكة خلال المؤتمر الصحفي".

وكتب مستشار الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، "لقد أثبت (الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية) بشكل قاطع بأن بلاده إما لا تعلم أو لا تستطيع إثبات من صنع صواريخ الكروز والطائرات المسيرة التي هوجمت بها السعودية، ومن أي منطقة انطلقت وقصفت هذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة، ولماذا لم تستطيع الدفاعات الجوية السعودية إفشال الهجوم؟".

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن على شركة "أرامكو" في السعودية.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي، إن الهجوم على "أرامكو" جاء من الشمال وليس اليمن، مجددا اتهامه لإيران بالوقوف وراء الهجوم.

وعرض المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية خلال المؤتمر الصحفي صورا وفيديو لأسلحة إيرانية استخدمت في الهجوم على "أرامكو".