أول تعليق من نتنياهو على رفض غانتس عرض تشكيل حكومة وحدة

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خيبة أمله من رفض منافسه في الانتخابات عرضه بحث تشكيل حكومة وحدة، لكنه قال إنه يظل منفتحا على الحوار.

وكتب نتنياهو على تويتر "أنا مندهش ومحبط من حقيقة أنه، حتى الآن، ما زال بيني جانتس يرفض دعوتي للقاء.

הופתעתי והתאכזבתי מכך שנכון לעכשיו בני גנץ עדיין מסרב להיענות לקריאתי להיפגש. הנשיא קרא לאחדות, ובלי פגישה בין שני ראשי המפלגות הגדולות אי אפשר להקים ממשלת אחדות. מדינת ישראל זקוקה לממשלת אחדות רחבה ככל האפשר - לא לבחירות חוזרות ובוודאי שלא לממשלה שנשענת על מפלגות אנטי-ציוניות... — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) ١٩ سبتمبر ٢٠١٩

​وفي تغريدة أخرى كتب نتنياهو: "عرضي بأن نجتمع ما زال قائما يا جانتس. هذا ما يتوقعه المواطنون منا".

גנץ, הצעתי לפגישה בינינו בעינה עומדת. זה מה שהציבור מצפה מאיתנו. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) ١٩ سبتمبر ٢٠١٩

​رفض حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بزعامة بيني غانتس، عرضا طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمشاركة في حكومة ائتلافية تحت قيادته.

ال موشي يعلون، أحد القيادات البارزة في الحزب، للصحفيين خلال فعالية حضرها غانتس اليوم الخميس "لن ندخل في ائتلاف يتزعمه نتنياهو"؛ حسب وكالة "رويترز".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،، قال إنه لا مجال أمامه لتشكيل حكومة يمينية بعد نتائج الانتخابات التي جاءت متقاربة.

وحث نتنياهو، منافسه بيني غانتس، الذي ينتمي لتيار الوسط، إلى الانضمام إليه لتشكيل حكومة ائتلافية موسعة.

بدوره، رحب الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، بدعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل ائتلاف موسع مع منافسه المنتمي لتيار الوسط.

وقال ريفلين بكلمة ألقاها بحضور نتنياهو ومنافسه بيني غانتس "أهنئك سيدي رئيس الوزراء على الخروج بهذه الدعوة. هذه دعوة مهمة"؛ حسب وكالة "رويترز".

وانقلبت موازين القوى في إسرائيل، صباح اليوم بعد فرز 97% من الأصوات، وارتفعت حصة حزب "أزرق أبيض" بمقعدين عن "الليكود"، فيما تراجع حزب "يسرائيل بيتنا" بمقعد واحد.

واستعادت القائمة العربية المشتركة المقعد 13 في توزيع المقاعد.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت نتائج غير رسمية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي أظهرت حصول كل من حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" على 32 مقعدا، فيما حصلت "القائمة المشتركة" على 12، وذلك بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات.