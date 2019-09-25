ترجيحات بتولي نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية في حال فشل مباحثات تشكيل حكومة وحدة

ونقلت القناة "13" الإسرائيلية عن مصادر رسمية، قولها بأن "الرئيس ريفلين قد يكلف نتنياهو هذه الليلة بتشكيل الحكومة المقبلة، إذا اتضح أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات بين حزبي (الليكود) و(أزرق أبيض) بزعامة بني غانتس لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

ومن المقرر أن يعقد، مساء اليوم الأربعاء، لقاء بين حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" جولة ثانية من المحادثات حول إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية يتناوب على رئاستها كلاً من نتنياهو وغانتس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه "تستمر اليوم المساعي الهادفة إلى الخروج من العقدة السياسية المستعصية. وسيعقد في مقر رؤساء إسرائيل مساء لقاءً آخر بين رئيس الوزراء زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس تحت رعاية الرئيس رؤوفين رفلين. وسيتم خلال هذا الاجتماع التباحث في مسألة إقامة حكومة وحدة وطنية قبيل اتخاذ الرئيس رفلين قراره بشأن من هي الشخصية التي ستكلف بمهمة تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد".

وأضافت الهيئة نقلاً عن مصادر في طاقم التفاوض التابع لحزب "الليكود" قولها إن "غانتس لا يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو في إطار التناوب على رئاسة الوزراء". ونقلت الهيئة عن مصادر في حزب "أزرق أبيض" نفيها هذا الأمر وأوضحت أن "توزيع المناصب والحقائب سيتم في مرحلة أبعد".

وأظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإٍسرائيلي الـ22 حصول كلاً من :تحالف "أزرق أبيض "بزعامة بيني غانتس على 33 مقعدًا، وحزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو حصل على 32 مقعدًا، و"القائمة المشتركة" التي تمثل الوسط العربي في إسرائيل، برئاسة أيمن عودة، والتي تعتبر القوة الثالثة في الكنيست الإسرائيلي حصلت على 13 مقعدًا، وحزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان حصل على 8 مقاعد، حزب "شاس" المتدين 9 مقاعد، حزب "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، تحالف "يمينا" 7 مقاعد، تحالف "العمل- غيشير" 6 مقاعد، وتحالف "المعسكر الديموقراطي" 5 مقاعد.