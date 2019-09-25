رسميا...هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي

دخلت مركبة الفضاء سويوز"ام اس-15"، التي تضم أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري ضمن طاقمها، المدار وتوجهت إلى محطة الفضاء الدولية.

من المتوقع أن يتم الهبوط في محطة الفضاء الدولية في الساعة 22.46 بتوقيت موسكو.

وبعد تجاوز الحدود الشرطية بين الغلاف الجوي والفضاء، على ارتفاع 100 كيلومتر، أصبح المنصوري أول رائد فضاء لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفقا للتصنيف الدولي، يمكن اعتبار الشخص رائد فضاء في حال تجاوز الحدود الشرطية للفضاء على ارتفاع 100 كيلومتر.

وبدأ الروسي أوليغ سكريبوشكا، والأمريكية جيسيكا مائير وهزاع المنصوري رحلة على متن المركبة "سيوز إم إس- 15"، وسيبقى رائد الفضاء الإماراتي على متن محطة الفضاء الدولية حتى 3 تشرين الأول/ أكتوبر.

وهزاع المنصوري (36 عاما)، حاصل على بكالوريوس في علوم الطيران مـن كلية خليفة بن زايد الجوية، وضابط طيار عسكري، لديه خبرة تزيد على 14عاما في الطيران الحربي.

وتدرب رائدا الفضاء الإماراتيان، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، منذ نحو عام، في مركز يوري غاغارين بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو.

كانت الإمارات وروسيا وقعتا، في 2015، مذكرة تفاهم تتضمن تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر في مجالات الفضاء.