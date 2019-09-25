روحاني: تحقيق السعودية لأمنها يأتي عبر إنهاء الحرب باليمن

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السعودية، اليوم الأربعاء، لوقف الحرب التي يخوضها التحالف العربي بقيادتها في اليمن كسبيل لضمان أمن المملكة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال روحاني، في خطابه أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، "إذا وصلت الحرب المستعرة في اليمن إلى الحجاز فيجب البحث عن من أشعل هذه النار".

وتابع الرئيس الإيراني، إن "أمن السعودية يتحقق من خلال الحرب في اليمن، وليس الاستعانة بالأجانب".

ودعا الرئيس الإيراني "الدول المتأثرة بالتطورات في الخليج للمشاركة بتحالف الأمل عبر عمل جماعي لتحقيق أمن الطاقة وحرية الملاحة وتدفق النفط".

وأضاف روحاني "هذه المبادرة تشمل مجالات التعاون المختلفة كالعمل الجماعي لتحقيق أمن الطاقة وحرية الملاحة وتتدفق النفط من وإلى مضيق هرمز، وأبعد منها".

وأوضح الرئيس الإيراني "يقوم التحالف على أسس مهمة، أهمها هما مبدأ عدم الاعتداء وعدم التدخل في شؤون بعضنا البعض"، مشددا "المظلة الأممية مهمة لإضفاء شرعية علي تحالف الأمن وتشكيل دولة أجنبية لمثل ذلك التحالف يعد تدخلا بشؤون المنطقة".