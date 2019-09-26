قيادة القوات الأمريكية على الجناح الشرقي للناتو تنتقل إلى بولندا

صرح وزير الدفاع الوطني البولندي، ماريوس بلاشاك، بأن قيادة القوات الأمريكية على الجناح الشرقي من الناتو ستنتقل إلى بولندا.

وارسو - سبوتنيك. وقال بلاشاك في حديث للإذاعة البولندية: "هذا يعني أن القائد الأمريكي، سيتولى تنفيذ مهام قيادة القوات الأمريكية في بوزنان (إحدى مدن بولندا)، سواء كانت هذه القوات متمركزة في بولندا ذاتها أو في ذلك القسم من أوروبا الذي نتواجد نحن فيه، أي على الجناح الشرقي لتجمع قوات حلف الناتو".

ووفقا له: "هذا يعني أنه سيكون هنا في بولندا معهد عسكري رفيع المستوى"، وأضاف بلاشاك: "إن الأوامر الخاصة بقيادة القوات الأمريكية لن تصدر بعد ذلك في ألمانيا، كما هو حال الآن، وإنما في بولندا ".

ووقعت الولايات المتحدة وبولندا مؤخرًا إعلانًا مشتركًا بشأن التعاون العسكري، يتضمن زيادة عدد أفراد القوات الأمريكية المتمركزة في بولندا بمقدار ألف فرد. وذلك إضافة إلى عددهم الحالي وهو الـ4.5 ألف فرد.

وقام الطرفان بتنسيق الموقف بشأن المناطق التي ستخصص لنشر القوات الأمريكية في بولندا، حيث تم إقرار مدينة بوزنان بصفتها موقعا سيتواجد فيه مقر قيادة فرقة ومجموعة دعم للقوات البرية الأمريكية.