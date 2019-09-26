الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزية المتطورة

أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم ببعض أجهزة الطرد المركزية المتقدمة في انتهاك جديد للاتفاق النووي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "إيران انتهكت مجددا الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة كما تعتزم تركيب المزيد من هذه الأجهزة". وفقا لـ"رويترز".

وذكرت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء أنه "في 25 سبتمبر 2019، تحققت الوكالة من أن كل أجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها في الخطين الثاني والثالث تقوم بتخزين أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب".

وفي وقت سابق، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن اتجاه إيران لتخصيب اليورانيوم سيكون أمرا خطيرا، مشيرا إلى أن واشنطن لن تسمح لطهران أبدا بامتلاك أسلحة نووية.

ومازال التوتر سائدا بين العدوين اللدودين إيران والولايات المتحدة، الذي تفاقم بشكل كبير عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران و6 دول كبرى ثم أعاد فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وكانت العقوبات قد رُفعت بمقتضى الاتفاق الذي يلزم إيران بتقليص برنامجها النووي في المقابل.

وتنفي إيران السعي لحيازة أسلحة نووية وتشير إلى فتوى أصدرها الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي تحرم تطوير أو استخدام الأسلحة النووية.