حريق بمخيم للمهاجرين في جزيرة يونانية... واشتباكات مع الشرطة

قالت خدمات الطوارئ إن حريقا شب اليوم الأحد في حاوية داخل مخيم مكتظ باللاجئين بجزيرة ليسبوس بشرق اليونان قرب الحدود التركية وإن اللاجئين اشتبكوا لاحقا مع الشرطة.

وحسب "رويترز" يمكن مشاهدة تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف فوق مخيم موريا المكتظ، والذي يعيش به حاليا نحو 12 ألف شخص، في حين يحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق.

وقالت الشرطة إنها لا علم لديها بوقوع إصابات أو وفيات بسبب الحريق لكنها أضافت أنها أرسلت تعزيزات للجزيرة بقيادة قائد الشرطة.

وتواجه اليونان منذ أسابيع تدفق موجات جديدة من اللاجئين والمهاجرين من تركيا. وكان ما يقرب من مليون لاجئ من الفارين من الحرب في سوريا وغيرهم من المهاجرين قد وصلوا إلى اليونان قادمين من تركيا في عام 2015.

© REUTERS / GIORGOS MOUTAFIS مهاجرون يقفون أمام حاويات محترقة في أعقاب نشوب حريق في مخيم موريا بجزيرة ليسبوس باليونان

ووصل ما يزيد على 9000 شخص في شهر أغطس/ آب وهو العدد الأكبر خلال شهر واحد على مدى ثلاثة أعوام منذ أن بدأ الاتحاد الأوروبي وأنقرة تنفيذ اتفاق لغلق ممر بحر إيجة أمام المهاجرين. ووصل إلى اليونان في سبتمبر أيلول الجاري ما يزيد على 8000 شخص.

Fire, clashes at crowded migrant camp on Greek island Lesbos https://t.co/4sdFOlfcRY pic.twitter.com/BPAUlfYIL8 — CNA (@ChannelNewsAsia) September 29, 2019

كما حاول أتراك عبور الحدود إلى اليونان على مدى السنوات الماضية في أعقاب محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.

ولقي سبعة مواطنين أتراك، هم امرأتان وخمسة أطفال، حتفهم غرقا يوم الجمعة بعدما انقلب قاربهم قرب جزيرة تشيوس.