اليونان تخطط لإعادة 10 آلاف مهاجر إلى تركيا بحلول 2020

أعلنت اليونان عن عزمها إعادة 10 آلاف مهاجر إلى تركيا بحلول عام 2020.

ووصل إلى اليونان ما يزيد عن 9000 شخص في شهر أغسطس/ آب، وهو العدد الأكبر خلال شهر واحد على مدى ثلاثة أعوام منذ بدأ الاتحاد الأوروبي وأنقرة تنفيذ اتفاق لغلق ممر بحر إيجة أمام المهاجرين، حسب "رويترز".

ووصل في سبتمبر/ أيلول الجاري ما يربو على 8000 شخص بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وكان قرابة مليون لاجئ من الفارين من الحرب في سوريا وغيرهم من المهاجرين قد وصلوا إلى اليونان قادمين من تركيا عام 2015. ولوقت طويل انتقدت منظمات حقوقية الأوضاع غير الملائمة في مخيمات اللاجئين.