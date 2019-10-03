الخارجية الروسية: موسكو تدرك احتمال لقاء ممثلي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في ستوكهولم

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو على علم باحتمال عقد اجتماع بين ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وممثلي كوريا الديموقراطية في ستوكهولم.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي الخميس "في الواقع، لدينا معلومات تفيد بأن مثل هذه الاتصالات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة على المستوى الذي ذكرته يجب أن تتم، ويمكن أن تتم بالفعل في ستوكهولم، نحن نعرف ذلك".

ذكرت وكالة الأنباء الكورية نقلا عن بيان صدر باسم نائبة وزير الخارجية ،تشوي سون هوي، أن البلدين اتفقا على إجراء اتصالات مبدئية في الرابع من أكتوبر تشرين الأول تعقبها محادثات على مستوى مجموعات العمل، فيما لم يشر البيان إلى مكان إجراء المحادثات أو أي تفاصيل أخرى، وفق وكالة رويترز.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشهر الماضي إن واشنطن مستعدة للاجتماع مع نظرائها من كوريا الشمالية وترى أن من المهم فعل ذلك لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون حذر أمس الاثنين من أن كوريا الشمالية ليس لديها أي نية للتخلي عن أسلحتها النووية.

هذا وتهدف المحادثات إلى تفكيك برنامجي الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية من أجل نزع التوتر في شبه الجزيرة الكورية، رغم انتهاء القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في فيتنام دون اتفاق.