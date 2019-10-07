نتنياهو يناقش الأمن والتعاون الثنائي مع بوتين

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القضايا الأمنية والحاجة إلى تطوير التعاون الثنائي.

كما كتب نتنياهو على تويتر أنه هنأ رئيس روسيا بعيد ميلاده.

وكتب رئيس الوزراء: "تحدثت عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهنأته بعيد ميلاده. طلب ​​مني الرئيس بوتين أن أنقل تهانيه بالسنة الجديدة (روش هاشاناه) إلى جميع المواطنين الإسرائيليين".

تحدثت اليوم هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهنأته بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف اليوم.



هذا وهنأني الرئيس بوتين بمناسبة حلول رأس السنة العبرية الجديدة وطلب مني أن ينقل تهانئه إلى الشعب الإسرائيلي. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 7, 2019

وأضاف نتنياهو: "لقد كانت محادثة مهمة وسط كل التحديات من حولنا. سنواصل تعاوننا".

ويحتفل الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ 67. وقال المكتب الصحفي للكرملين إنه بالإضافة إلى نتنياهو، هنأه رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ شخصيا على الهاتف. تجدر الإشارة إلى أن بوتين تلقى تهنئة من قبل رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس تركمانستان جوربانجولي بيرديمحمدوف، ورئيس كازاخستان قازيم جومارت توكاييف والرئيس الأول لكازاخستان نور سلطان نزارباييف. وهنأه عبر الهاتف رؤساء قيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان سورونباي جينبيكوف وشافكات ميرزيوييف وإمام علي رحمانوف.