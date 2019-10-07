فرنسا تطالب تركيا بتجنب الأفعال التي تتعارض مع مصالح التحالف الدولي

أعربت فرنسا، اليوم الاثنين، عن قلق بالغ من احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية شمال شرقي سوريا.

طالبت وزارة الخارجية الفرنسية تركيا بتجنب الأفعال التي تتعارض مع مصالح التحالف المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت "أي عمل عسكري أحادي الجانب شمالي سوريا سيؤدي لتدهور الوضع الإنساني وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن فيه مسؤول تركي كبير، أن "تركيا ستنتظر خروج القوات الأمريكية من سوريا من منطقة العمليات قبل بدء هجوم، حيث أكمل الجيش الأمريكي سحب عتاده وأسلحته من قاعدة تل أرقم في مدينة رأس العين، ونقطة عسكرية أخرى في تل أبيض".

كما قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة عازمة على تطهير المنطقة الحدودية مع سوريا من الإرهابيين، مشيرا إلى أن بلاده عازمة على ضمان أمن تركيا من تلك الجماعات.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قد أعلنت أن القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وانسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا.

وقالت "قسد" في بيان لها، إنه "رغم الجهود المبذولة من قبلنا لتجنب أي تصعيد عسكري مع تركيا، والمرونة التي أبديناها من أجل المضي قدما لإنشاء آلية أمن الحدود، وقيامنا بكل ما يقع على عاتقنا من التزامات في هذا الشأن، إلا أن القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وسحبت وحداتها من المناطق الحدودية مع تركيا"، مشيرة إلى أن "تركيا تقوم الآن بالتحضير لعملية غزو لشمال وشرق سوريا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال يوم السبت الماضي، إن أنقرة تخطط لإطلاق عملية في شمال سوريا شرق نهر الفرات، في الأيام المقبلة، مؤكدا أن العملية التركية تهدف لتطهير الحدود السورية مع تركيا من الميليشيات الكردية، وإنشاء منطقة أمنية وإيواء اللاجئين السوريين هناك.